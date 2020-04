Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Täter flüchten nach Sachbeschädigung vor Bundespolizei

Dortmund (ots)

Nachdem sie einen Zug mit Farbe beschmiert hatten, flüchteten zwei bislang unbekannte Täter in der vergangenen Nacht (1. April) in Dortmund vor Bundespolizisten.

Die Dortmunder Bundespolizei ist in der vergangenen Nacht gegen 2 Uhr von Zeugen darüber informiert worden, dass sich in der Abstellgruppe am Hauptbahnhof Personen aufhalten würden. Als sich eine Streife der Bundespolizei der beschriebenen Örtlichkeit näherte, flüchteten zwei bislang unbekannte Personen. Die Einsatzkräfte stellten vor Ort fest, dass dort abgestellte Reisezugwagen an verschiedenen Stellen unmittelbar zuvor mit Farbe besprüht worden sind. Während der Absuche der Örtlichkeit konnte diverses Beweismaterial wie eine Vielzahl an Farbdosen, Bekleidungsstücke und ein Tierabwehrspray sichergestellt werden. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den Personen verlief ergebnislos.

Die Bundespolizei hat ein Verfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet. Die Ermittlungen zu dem Fall dauern an.

*AB

