BPOL NRW: Bundespolizei nimmt Wiederholungstäter fest

Mittwochnachmittag entwendete ein 44-Jähriger mehrere Gegenstände in einer Drogerie im Kölner Hauptbahnhof. Ein Ladendetektiv beobachtete den Dieb und hielt ihn fest. Der Tatverdächtige riss sich los und bedrohte ihn. Die zur Hilfe gerufene Bundespolizei nahm den Polizeibekannten fest.

Einsatz für die Bundespolizisten aufgrund einer Auseinandersetzung im Drogeriemarkt im Kölner Hauptbahnhof: Vor Ort stellten die Beamten fest, dass sich ein polizeibekannter Mann mit dem Ladendetektiv des Geschäftes "angelegt" hatte. Der 44-Jährige steckte sich Lebensmittel und Getränke in seine Jackentasche und verließ die Drogerie. Als der Detektiv ihn am Verlassen des Geschäftes hinderte, eskalierte die Situation. Glücklicherweise kam die Bundespolizei zur Hilfe. Der Festgenommene war für die Beamten kein Unbekannter. Er war in den zurückliegenden Monaten mehrfach im Bereich von Eigentumsdelikten auffällig geworden. Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen räuberischem Diebstahl ein. Der Tatverdächtige wird am heutigen Tag dem Haftrichter vorgeführt.

