BPOL NRW: 49-Jährige schlägt mit Regenschirm zu - Bundespolizei nimmt renitente Frau am Hauptbahnhof fest

Gelsenkirchen - Marl (ots)

Eine 49-jährige Frau griff am Samstagnachmittag (20. Juli) eine 24-jährige Gelsenkirchenerin mit einem Schirm an. Dabei wird auch eine 15-Jährige dermaßen verletzt, dass sie in ein Krankenhaus eingeliefert werden muss.

Gegen 16 Uhr wurde die Bundespolizei zu einer körperlichen Auseinandersetzung im Gelsenkirchener Hauptbahnhof gerufen. Wie Zeugen berichteten, war eine 49-jährige Frau aus Marl mit ihrem Regenschirm auf die 24-Jährige losgegangen und hatte sie dabei am Handgelenk verletzt. Im Rahmen eines erneuten Angriffs, wurde auch eine 15-Jährige durch den Regenschirm am Unterleib verletzt.

Beide Opfer flüchteten daraufhin in den Bahnhof. Einsatzkräfte der Bundespolizei nahmen die 49-Jährige fest. Die 15-jährige Gelsenkirchenerin musste auf Grund ihrer Verletzungen in eine Klinik eingeliefert werden.

Da sich die Frau aus Marl weiterhin aggressiv verhielt, wurde auch sie in eine Klinik eingeliefert. Gegen sie leitete die Bundespolizei ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein.

