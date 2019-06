Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Nach mehreren Betrugsdelikten in Haft - Bundespolizei nimmt 2 Personen fest

Aachen (ots)

Beamte der Bundespolizei Aachen haben am gestrigen Donnerstag einen 42-jährigen Mann festgenommen. Dieser wurde zuvor von den niederländischen Behörden nach Deutschland überstellt. In den Fahndungssystemen befand sich noch eine Festnahmeausschreibung der Staatsanwaltschaft Stuttgart. Wegen eines Sexualdeliktes musste er noch eine 60-tägige Ersatzfreiheitsstrafe verbüßen. Da er die geforderte Geldstrafe in Höhe von 1200,- Euro nicht entrichten konnte, führte man den Mann dem Polizeigewahrsam des PP Aachen zu. Bei der Überprüfung eines grenzüberschreitenden Zuges aus den Niederlanden, stellte eine Streife der Bundespolizei am Aachener Hauptbahnhof eine 37-jährige Frau fest, die insgesamt 3 Fahndungsnotierungen hatte. Darunter eine Ausschreibung zur Festnahme der Staatsanwaltschaft Osnabrück wegen mehrerer Betrugsdelikte. Demnach musste die Frau eine Geldstrafe von insgesamt 3420,- Euro bezahlen. Da sie dieses Geld nicht aufbringen konnte, wurde sie zur weiteren Verfügung dem Polizeigewahrsam zugeführt. Nun muss sie eine 114-tägige Ersatzfreiheitsstrafe in der Justizvollzugsanstalt verbüßen.

