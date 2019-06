Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei beobachtet Drogenkauf am Bahnhof Düren und nimmt Verkäufer fest

Bild-Infos

Download

Düren (ots)

Am 13.06.2019 gegen 16:30 Uhr schnappten zivile Bundespolizisten am Bahnhof in Düren einen Drogenverkäufer und übergaben die minderjährigen Käuferinnen ihren Eltern.

Eine zivile Streife der Bundespolizei beobachtete gestern Nachmittag, wie ein 30-jähriger Marokkaner zwei minderjährigen Mädchen ein Tütchen Marihuana verkaufte. Die Beamten kontrollierten den Mann und fanden sieben weitere Verschlusstütchen auf, die sie beschlagnahmten. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen "Handel von Betäubungsmitteln" eingeleitet.

Die 15- und 17-Jährigen aus Hürtgenwald erwartet ein Strafverfahren wegen "Unerlaubtem Besitz von Betäubungsmitteln. Sie wurden durch die Bundespolizei in Gewahrsam genommen und von ihren Erziehungsberechtigten abgeholt.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

Bundespolizeiinspektion Köln

Johanna Hanke



Telefon: (0221) 16093-102

Mobil: 0173 / 5621184

E-Mail: presse.k@polizei.bund.de

Twitter: https://twitter.com/BPOL_NRW

Internet: www.bundespolizei.de



Marzellenstraße 3-5

50667 Köln



www.bundespolizei.de





Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder

unter oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell