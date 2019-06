Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Nach Abschiebung am Wochenende - heute wieder in Aachen

Aachen, Düsseldorf (ots)

Erst am vergangenen Freitag wurde ein 18-jähriger Mann von Düsseldorf in die italienische Stadt Catania abgeschoben. Nur wenige Tage später reiste der aus Guinea stammende Mann wieder am Aachener Hauptbahnhof mit einem Zug aus Belgien in das Bundesgebiet ein. Nach Festnahme durch die Bundespolizei droht ihm die erneute Zurückschiebung nach Italien. Zuvor wird er voraussichtlich noch etwa 6 Wochen in einer Unterbringungseinrichtung für Ausreisepflichtige in Büren zubringen müssen, bis den bürokratischen Absprachen mit den italienischen Behörden genüge getan wurde. Der zuständige Richter am Aachener Amtsgericht hat die entsprechende Haftanordnung bereits erlassen.

