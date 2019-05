Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Festnahme um Mitternacht: Bundespolizei beschlagnahmt Drogen und Fahrrad

Köln (ots)

Um kurz nach 00:00 Uhr nahm die Bundespolizei einen Mann am Kölner Hauptbahnhof fest, der durch einen Joint auffiel. Die Beamten beschlagnahmten aufgefundene Drogen und ein hochwertiges Fahrrad.

Am 02.05.2019 um kurz nach Mitternacht fiel einer Streife der Bundespolizei am Gleis 10/11 ein Mann auf, der in der Hand einen Joint hielt und versuchte den Beamten auszuweichen. Der Mann konnte sich nicht ausweisen, daher nahmen ihn die Bundespolizisten mit zur Wache. Dort stellten sie fest, dass der 32-jährige Kölner wegen "Diebstahl mit Waffen" zur Festnahme ausgeschrieben war. Da er die 190 EUR nicht zahlen konnte, sitzt er seine Haft für 19 Tage ab.

Bei der Durchsuchung fanden Bundespolizisten vier Verschlusstütchen mit jeweils ca. 2 Gramm Marihuana und eine geringe Menge Amphetamine auf, die sie beschlagnahmten. Er konnte nicht bestätigen, dass das Fahrrad sein Eigentum war, deshalb wurde das hochwertige Rennrad sichergestellt.

Die Bundespolizei leitete Strafverfahren wegen "Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz" und "Hehlerei" ein

