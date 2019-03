Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 220319-0276: Motorradfahrerin schwer verletzt

Nümbrecht (ots)

Gegen 16:50 Uhr verunfallte auf der L320/Einmündungsbereich zur Schloßstraße eine Motorradfahrerin mit einem Pkw. Die 28-jährige Meinerzhagenerin befuhr mit ihrem Motorrad die L320 von Huppichteroth in Richtung Bierenbachtal. Ein 93-jähriger Nümbrechter befuhr die Landstraße in entgegengesetzter Fahrtrichtung. Er beabsichtigte von der L320 nach links in die Schloßstraße einzubiegen. Hierbei übersah er die entgegenkommende Motorradfahrerin aufgrund der tiefstehenden Sonne. Das Motorrad prallte frontal in die Pkw-Front. Die Motorradfahrerin wurde durch den Unfall schwerverletzt und wurde nach notärztlicher Erstversorgung in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert. Der Fahrer und Beifahrer des Pkw wurden leichtverletzt. Motorrad und Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von 15.000 Euro.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Leitstelle

Telefon: 02261 8199-625

Fax: 02261 8199-607

E-Mail: leitstelle.gummersbach@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell