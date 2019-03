Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 220319-0275: Nach Zusammenstoß mit Hund weitergefahren

Hückeswagen (ots)

Ein beiger, marokkanischer Berghund ist am frühen Mittwochmorgen (20. März) an der Bundesstraße 237 in Hückeswagen-Westenbrücke angefahren worden; der Hund verstarb an der Unfallstelle und der Unfallbeteiligte setzte seine Fahrt fort. Der Hund war seiner in Wipperfürth wohnenden Besitzerin am Vortag entlaufen und konnte trotz intensiver Suche nicht gefunden werden. Gegen 05.00 Uhr fand ihn dann ein LKW-Fahrer in Westenbrücke tot am Straßenrand auf, nachdem er 1 ½ Stunden zuvor noch in Wipperfürth-Hämmern gesichtet worden war. An der Unfallstelle fanden sich mehrere schwarze Kunststoffteile, die augenscheinlich von der Stoßstange eines Autos stammen. Hinweise zu dem Unfall nimmt das Verkehrskommissariat in Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

