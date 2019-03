Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 220319-0273: Randalierer landete im Polizeigewahrsam

Gummersbach (ots)

Durch lautes Knallen wurden am Donnerstag (21. März) Anwohner des Schützenweg auf dem Bernberg aufgeschreckt. Beim Blick aus dem Fenster konnten Zeugen gegen 22.15 Uhr einen Mann beobachten, der durch Steinwürfe zwei Fahrzeuge beschädigte. Die Zeugen verständigten die Polizei und konnten der eintreffenden Streifenwagenbesatzung den Tatverdächtigen zeigen. Der 38-Jährige, der seinen Wohnsitz in Polen hat, war stark alkoholisiert und verhielt sich gegenüber den Polizeibeamten sehr aggressiv. Zur Verhinderung von Straftaten verbrachte er den Rest der Nacht in einer Gewahrsamszelle der Polizei.

