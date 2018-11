Cloppenburg/Vechta (ots) - Damme - E-Bike gestohlen

Am 14. November 2018 entwendete ein bislang unbekannter Täter ein Damen-E-Bike der Marke Pegasus, das zwischen 11.00 und 18.15 Uhr in der Lindenstraße abgestellt war. Der Schaden beläuft sich auf 2500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme (Tel. 05491-9500) entgegen.

Damme - Versuchter Einbruch in Backshop

Zwischen dem 14. November 2018, 19.00 Uhr, und dem 15. November 2018, 04.35 Uhr, versuchte ein bislang unbekannter Täter in einen Backshop an der Mühlenstraße einzudringen. Die Tür hielt jedoch stand, sodass der Einbruch erfolglos blieb. Es entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme (Tel. 05491-9500) entgegen.

Vechta - Betrunken Unfall mit verursacht

Am 15. November 2018 kam es um 09.31 Uhr in der Straße An der Gräfte zu einem Unfall zwischen einer 53-jährigen Pkw-Fahrerin aus Vechta und einem 28-jährigen Pkw-Fahrer aus Goldenstedt. Die Frau kam aus der Straße Neuer Markt und missachtete an der Einmündung An der Gräfte die Vorfahrt des von links kommenden Mannes. Die Frau wurde leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 6500 Euro. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizisten bei der Verursacherin einen Atemalkoholwert von 1,59 Promille fest. Daher wurde eine Blutentnahme durchgeführt und ihre Fahrerlaubnis sichergestellt.

