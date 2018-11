POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots) - Essen - Familiäre Streitigkeiten

Am Morgen des 15. November 2018 wurden der Polizei familiäre Streitigkeiten zwischen zwei Ehepartnern in Essen gemeldet. Der 44-jährige Ehemann soll hierbei damit gedroht haben seine Frau zu verletzen. Durch die Polizei wurden umgehend Streifenwagen unter anderem aus Löningen und Cloppenburg entsandt. Im Laufe des Einsatzes konnte der Ehemann dann in Essen auf offener Straße durch eine Streifenwagenbesatzung festgestellt und vorläufig festgenommen werden. Er wurde hierbei nicht verletzt. Bei der anschließenden Überprüfung seiner Ehefrau konnte sichergestellt werden, dass diese ebenfalls unverletzt blieb. Der Mann wurde zur Durchführung weiterer Maßnahmen zur Polizeidienststelle nach Cloppenburg verbracht. Ursächlich für diese Bedrohung dürften nach ersten Erkenntnissen Streitigkeiten sein.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell