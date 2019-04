Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei beschlagnahmt knapp ein Kilogramm Amphetamine

Köln (ots)

Bei der Kontrolle eines Mannes im Bahnhof Köln-Mülheim fanden Bundespolizisten ca. ein Kilogramm Amphetamine. Der 32-Jährige wurde festgenommen und die Drogen beschlagnahmt. Bundespolizei und Polizei Köln durchsuchten die Wohnung des Tatverdächtigen.

Mittwochvormittag wurde eine Streife der Bundespolizei auf einen Mann aufmerksam, der torkelnd mit einer Bierflasche durch den Mülheimer Bahnhof lief. Bei der Kontrolle nahmen die Polizisten einen seifigen Geruch wahr und schauten in seinen mitgeführten Jutebeutel. Zum Vorschein kam eine Verpackung einer Spielekonsole, die mit einer weißen Substanz gefüllt war. Bei der ersten Befragung gab der 32-Jährige an, die Tüte gefunden zu haben, jedoch verstrickte er sich in Widersprüche. Die Beamten nahmen den Mann vorläufig fest und brachten ihn zur Dienststelle an den Kölner Hauptbahnhof. Der Kölner hatte einen Atemalkoholgehalt von 1,3 Promille und führte in seiner Hosentasche griffbereit eine Gliederkette bei sich. Es stellte sich heraus, dass es sich bei der weißen Substanz um knapp ein Kilogramm Amphetamine handelte. Die Bundespolizei kontaktierte das zuständige Kriminalkommissariat (KK 27) der Polizei Köln. Gemeinsam durchsuchten sie die Wohnung des Drogenbesitzers. Dabei fanden sie Kleinmengen an Betäubungsmitteln und psilocybinhaltige Pilze auf, die beschlagnahmt wurden.

Der Tatverdächtige wollte sich bei seiner Vernehmung durch die Kriminalpolizei nicht äußern. Die Bundespolizei erstattete Strafanzeige wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz unter Mitführen eines gefährlichen Gegenstandes.

Die Ermittlungen der Polizei Köln, KK 27 dauern an.

