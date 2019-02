Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei stellt mutmaßlichen Wohnungseinbrecher und zwei seiner Begleiter

Aachen (ots)

Am Rastplatz Königsberg, an der BAB 44 war für einen 21-Jährigen mutmaßlichen Wohnungseinbrecher und 2 seiner Begleiter Endstation. Sie wurden von einer Streife der Bundespolizei kontrolliert, nachdem sie aus Belgien eingereist waren. Bei der Kontrolle durch die Beamten konnten sie keine ausreichenden Ausweispapiere vorweisen. Der 21-Jährige wurde zur Aufenthaltsermittlung der Staatsanwaltschaft Köln wegen eines Strafverfahrens wegen Wohnungseinbruchdiebstahl gesucht. Auch seine beiden 33-jährigen Begleiter waren einschlägig wegen gleicher Delikte bereits polizeilich in Erscheinung getreten. Um die Personen einer eingehenden Identitätsüberprüfung zuzuführen, wurden sie auf die Wache der Bundespolizei nach Eschweiler verbracht. Hier wurden sie erkennungsdienstlich behandelt. Nach Feststellung ihrer Identität wurden sie wegen der unerlaubten Einreise beanzeigt und aufgefordert, Deutschland zu verlassen. Der Aufforderung kamen sie nach.

