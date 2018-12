BPOL NRW: Langfinger haben wieder Hochkonjunktur - Gemeinsame Taschen-diebstahlsprävention durch Bundes-/& Landespolizei im Hauptbahnhof

2 weitere Medieninhalte

Münster (ots) - Zu Beginn der Weihnachtszeit haben Taschendiebe wieder Hochkon-junktur. Nach einem Diebstahl von Bargeld, Ausweispapieren oder Handys ist nicht nur der Start in den Weihnachtsurlaub, sondern womöglich auch der langersehnte Geschenkewunsch verdorben.

Damit Reisende sowie Gäste des Weihnachtsmarktes eine unbeschwerte Vorweihnachtszeit verbringen können, informiert die Bundespolizeiin-spektion Münster gemeinsam mit dem Polizeipräsidium Münster am Hauptbahnhof unter dem Motto "Augen auf und Tasche zu!".

Ob künstlich provoziert oder situativ ausgenutzt, im dichten Gedränge beim Betreten und Verlassen von Zügen, auf Bahnsteigen, auf Rolltrep-pen oder auf dem Weihnachtsmarkt selbst, wähnen sich die "Langfinger" in Sicherheit und suchen sich ihre Diebstahlsopfer aus.

Tipp der Polizei, seien Sie vor allem im Gedränge achtsam auf Ihre Wertsachen. Tragen Sie Ihr Geld, Ausweise oder sonstige Wertsachen möglichst unter der Jacke eng am Körper.

Während dieser gemeinsamen Präventionsaktion gegen die Taschen-diebstahlskriminalität am Hauptbahnhof informieren die Beamten der Bundes-/ & Landespolizei Reisende und Passanten am Samstag den 08.12.2018 in der Zeit von 10.00 Uhr bis 15.00 Uhr an einem Infopoint ausführlich über die Tricks der Taschendiebe.

Taschendiebe wollen immer nur Ihr bestes "Augen auf und Tasche zu!"!

Wertvolle Tipps und Hinweise sind auch im Internet unter www.bundespolizei.de und www.polizei-beratung.de erhältlich.

