BPOL NRW: Bundespolizei verstärkt zur Demonstration "NoPolGNRW" und "Ruhr in Love" im Einsatz

Düsseldorf, Oberhausen (ots) - Die Bundespolizeiinspektion Düsseldorf wird am heutigen Tage (7. Juli) in Düsseldorf zur Demonstration "NoPolGNRW" sowie in Oberhausen zur "Ruhr in Love" verstärkt im Einsatz sein.

Zu beiden Veranstaltungen werden viele Teilnehmer die öffentlichen Verkehrsmittel nutzen. Um einen reibungslosen Ablauf des An- und Abreiseverkehrs mit der Bahn zu gewährleisten sind die Einsatzkräfte der Bundespolizei bereits seit den frühen Morgenstunden im Einsatz. Stark frequentierte Bahnhöfe und Haltepunkte werden gefahrenabwehrend überwacht.

Wir wünschen allen Teilnehmern einen friedlichen Veranstaltungsverlauf. Zu beiden Einsatzanlässen wird ein Pressesprecher der Bundespolizei unter den unten aufgeführten Erreichbarkeiten als Ansprechpartner zur Verfügung stehen.

