BPOL NRW: Bundespolizei Kleve einer Gruppierung von Graffiti-Sprayern auf der Spur

2 weitere Medieninhalte

Die Bundespolizei stellte umfangreiches Beweismaterial bei Durchsuchungsmaßnahmen gegen eine Gruppierung von Graffiti-Sprayern fest. Foto: Bundespoĺizei Bild-Infos Download

Kleve - Moers - Kamp-Lintfort - Neukirchen-Vluyn - Essen (ots) - Am 15.04.2018 besprühten mehrere Personen eine am Bahnhof Kleve abgestellte Regionalbahn. Nach Meldung durch einen Mitarbeiter der Nordwestbahn konnten Einsatzkräfte der Bundespolizei Kleve einen minderjährigen Beschuldigten vorläufig festnehmen. Die weiteren Täter flüchteten. Der Minderjährige führte bei der Festnahme sein Mobiltelefon und eine Actionkamera mit sich. Mittels der Kamera hatte er unmittelbar zuvor das Tatgeschehen aufgenommen. Die sofortige Handyauswertung, die Sichtung der Kameradaten und weitere polizeiliche Maßnahmen führten die Beamten der Bundespolizei auf die Spur einer 5-köpfigen Gruppierung, die namentlich ermittelt werden konnte. Die Ermittlungen ergaben darüber hinaus, dass die Personen zumindest für zwei weitere Graffiti-Straftaten zu Lasten der Nordwestbahn verantwortlich waren.

Über die Staatsanwaltschaft Kleve wurden beim Amtsgericht Kleve Durchsuchungsbeschlüsse für insgesamt -5- Wohneinheiten im Raum Moers, Kamp-Lintfort, Neukirchen-Vluyn und Essen erwirkt.

Am heutigen Tage ab 06:00 Uhr wurden die Durchsuchungen durch die Bundespolizei durchgeführt. Die Beamten trafen alle Beschuldigten in ihren Wohnungen an und stellten umfangreiches Beweismaterial sicher. Hierzu gehörten u.a. Täterkleidung, Ordner mit Graffiti-Skizzen, Fotoalben mit Graffiti-Bildern, diverse Datenträger, 1 PC, 1 Notebook und mehrere Mobiltelefone. Darüber hinaus entdeckten die Ermittler geringe Mengen Marihuana und Extasy-Tabletten, 2 Schlagringe, 1 Soft-Air-Pistole, 1 Gasrevolver, 1 Gaspistole sowie 7 Schilder der DB AG.

In den nächsten Wochen werden die sichergestellten Beweismittel durch die Ermittler der Bundespolizei ausgewertet.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

Bundespolizeiinspektion Kleve

Heinz Onstein



Telefon: 02821 7451 0

E-Mail: presse.kle@polizei.bund.de

Twitter: https://twitter.com/BPOL_NRW

Internet: www.bundespolizei.de



Emmericher Straße 92-94

47533 Kleve



Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder

unter oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell