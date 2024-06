Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Damme - Diebstahl von Pedelec

Im Zeitraum von Dienstag, den 04.06.24, gegen 19:30 Uhr, bis Mittwoch, den 05.06.24, gegen 06:30 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person in der Lindenstraße ein Pedelec der Marke Pegasus, Model Solero Evog, in schwarz. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme unter 05491-999360 entgegen.

Vechta - Diebstahl von E-Scooter

Am Mittwoch, den 05.06.24, von 07:55 Uhr bis 15:30 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person in der Driverstraße einen E-Scooter der Marke Ninebot. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441 9430 entgegen.

Goldenstedt - Sachbeschädigung an Wahlplakaten

Am Dienstag, den 04.06.24, gegen 15:30 Uhr, stellte ein Zeuge eine Sachbeschädigung durch Farbschmierereien an Wahlplakaten in der Arnold-Westerkamp-Straße fest und meldete diese der Polizei. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Goldenstedt unter 04444 967220 entgegen.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 5. Juni 2024, gegen 13.30 Uhr, fuhr ein bislang unbekannter Fahrer eines Sattelschleppers auf der L848 in Richtung Vechtaer Straße. Hier kam ihm ein 30-jähriger Sattelzugfahrer entgegen. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Außenspiegel. Anschließend flüchtete der unbekannte Fahrer unerlaubt von der Unfallstelle. Bei dem Sattelschlepper soll es sich um ein weißes Fahrzeug der Marke MAN handeln. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441 9430 entgegen.

Lohne - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 5. Juni 2024, kurz vor 18.00 Uhr, kam es auf einem Parkplatz der Brinkstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Hier setzte eine unbekannte Person mit einem schwarzen Pkw mutmaßlich zurück und touchierte dabei einen geparkten Nissan Micra. Das Fahrzeug mit Syker Kennzeichen fuhr in Richtung Steinfeld/Ortsausgang davon. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Vechta - Erlöschen der Betriebserlaubnis

Am Mittwoch, 5. Juni 2024, 17.18 Uhr befuhr ein 24-jähriger Mann aus Vechta mit einem Pkw die Falkenrotter Straße und wurde von der Polizei kontrolliert. Am Fahrzeug war der Fahrtrichtungsanzeiger auf Dauerleuchten, sog. "US-Standlicht", codiert. Diese Veränderung führte zum Erlöschen der Betriebserlaubnis. Es wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

