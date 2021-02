Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta- PKW zerkratzt

Am Sonntag, 14. Februar 2021, zwischen 08.00 Uhr und 20.00 Uhr, kam es in der Straße An der Propstei zu einer Sachbeschädigung. Ein bisher unbekannter Täter beschädigte einen Seat Arona, indem dieser an beiden Seiten sowie auf der Motorhaube zerkratzt wurde. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel. 04441-9430) entgegen.

Damme- Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Sonntag, 14. Februar 2021, gegen 00.05 Uhr, wurde ein 46-jähriger PKW-Fahrer aus Damme in der Vördener Straße kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle ergab sich für die Polizeibeamten der Verdacht, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol stehen könnte. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,07 Promille. Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet und die Weiterfahrt untersagt. Ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr wurde eingeleitet.

Vechta- Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Sonntag, 14. Februar 2021, gegen 15.15 Uhr, wurde ein 45-jähriger PKW-Fahrer, der in Vechta wohnhaft ist, in der Hagen-Ringstraße kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle stellte die Beamten fest, dass der 45-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Dem Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

