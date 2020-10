Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/VechtaCloppenburg/Vechta (ots)

Steinfeld - Zwei Pkw aufgebrochen

Am Mittwoch, 28. Oktober 2020, kam es zwischen 15.55 und 16.20 Uhr in der Straße Düper Esch zu zwei Pkw-Aufbrüchen. Ein bislang unbekannter Täter schlug jeweils eine Scheibe eines Kia Venga und eines Fiat Panda ein. Aus den Fahrzeugen wurden Geldbörsen und ein Rucksack entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Steinfeld (Tel. 05492-960660) entgegen.

Lohne - Tatverdächtige zu Farbschmierereien festgehalten

Am Mittwoch, 28. Oktober 2020, kam es um 12.10 Uhr im Bereich Am Bahnhof an der Ecke zur Korkenstraße zu einer Sachbeschädigung. Zwei Täter beschmierten die Hauswand eines Firmengebäudes mit Farbe. Ein 44-jähriger Zeuge aus Neuenkirchen-Vörden bemerkte die beiden Täter und konnte einen noch vor Ort festhalten. Der zweite Täter konnte flüchten, jedoch anhand der Hinweise ermittelt werden. Der Tatverdacht richtet sich gegen zwei 20- und 24-Jährige Dammer.

Dinklage - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Mittwoch, 28. Oktober 2020, wurde um 13.50 Uhr ein 41-jähriger Pkw-Fahrer aus Dinklage auf der Straße Schwege kontrolliert. Im Rahmen der Überprüfungen stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Lohne - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 27. Oktober 2020, kam es zwischen 05.45 und 12.00 Uhr auf einem Parkplatz am Industriering zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Verursacher beschädigte einen BMW 320i, der dort geparkt war. Anschließend entfernte der Unbekannte sich, ohne sich um die Regulierung des 300 Euro hohen Sachschadens zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Tel. 04442-808460) entgegen.

Visbek - Verkehrsunfallflucht

Zwischen Samstag, 24. Oktober 2020, 19.00 Uhr und Mittwoch, 28. Oktober 2020, 13.00 Uhr kam es im Corveryweg zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Verursacher beschädigte einen Audi Q2, der dort geparkt war. Anschließend entfernte sich der Unbekannte, ohne sich um die Regulierung des 750 Euro hohen Sachschadens zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Visbek (Tel. 04445-950470) entgegen.

Lohne - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 27. Oktober 2020, kam es zwischen 10.15 und 12.23 Uhr im Marderweg zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Verursacher beschädigte einen VW Golf, der dort geparkt war. Anschließend entfernte der Unbekannte sich, ohne sich um die Regulierung des 1500 Euro hohen Sachschadens zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Tel. 04442-808460) entgegen.

Bakum - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 28. Oktober 2020, kam es zwischen 01.45 und 10.00 Uhr auf der Elmelager Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Verursacher kam in einem Kurvenbereich aus bislang unbekannter Ursache nach links von der Straße ab und kollidierte mit einem Leitpfosten und einem Baum. Der Unbekannte entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um die Regulierung des 360 Euro hohen Sachschadens zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Bakum (Tel. 04446-959710) entgegen.

Dinklage - Verkehrsunfallflucht mit verletzter Person

Am Mittwoch, 28. Oktober 2020, kam es um 13.00 Uhr an der Kreuzung der Langen Straße und der Ostendorfstraße zu einem Verkehrsunfall. Eine bislang unbekannte Pkw-Fahrerin wollte von der Langen Straße aus nach rechts auf die Ostendorfstraße abbiegen. Hierbei übersah sie einen 17-jährigen Fahrradfahrer aus Dinklage, der auf dem Radweg der Ostendorfstraße die Lange Straße überquerte. Es kam zum Zusammenstoß, durch den der Jugendliche stürzte und leichtverletzt wurde. Die Pkw-Fahrerin setzte ihre Fahrt auf der Ostendorf Straße in Richtung Hörster Allee fort, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Bei der Verursacherin soll es sich um eine ältere Frau gehandelt haben, die einen VW Sharan oder Sportsvan in braun-metallic gefahren haben soll. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Dinklage (Tel. 04443-977490) entgegen.

Vechta - Verkehrsunfallflucht mit verletzter Person

Am Mittwoch, 28. Oktober 2020, 18.03 Uhr befuhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem Pkw die Falkenrotter Straße in Vechta in Fahrtrichtung stadtauswärts und übersah dabei eine in gleiche Richtung fahrende und im Abbiegevorgang befindliche 34-jährige Pedelecfahrerin aus Steinfeld. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Die 34-jährige wurde mit leichten Verletzungen dem Krankenhaus zugeführt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta unter der Tel.-Nr. 04441-9430 in Verbindung zu setzen.

