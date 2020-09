Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Baucontainer aufgebrochen, Fahrzeugschlüssel entwendet

Zwischen Mittwoch, 16. September 2020, 16.45 Uhr und Donnerstag, 17. September 2020, 06.00 Uhr kam es an einer Sandgrube am Schafsdamm zum Aufbruch eines Baucontainers. Bislang unbekannte Täter drangen gewaltsam in den Container ein und entwendeten mehrere Fahrzeugschlüssel. Die dazugehörigen Fahrzeuge wurden nach bisherigen Erkenntnissen nicht angegangen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe (Tel. 04491-93160) entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Hendrik Ebmeyer, PK

Pressestelle

Telefon: 04471/1860-103

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop

penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb

urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell