Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Thüle/Cappeln - Gestohlener Rasenmähroboter sichergestellt

Am Donnerstag, 10. September 2020, kam es gegen 06.44 Uhr in der Straße Über dem Worberg zum Diebstahl eines Rasenmähroboters. Ein bislang unbekannter Täter entwendete das Gerät samt Ladestation, das auf dem Grundstück eines Einfamilienhauses stand. Nach einem Hinweis des Eigentümers konnte am Montag, 14. September 2020, ein größeres Wohngebäude im Bereich Cappeln durchsucht werden. Der Durchsuchungsbeschluss wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg durch das Amtsgericht Oldenburg erlassen. Der gestohlene Mähroboter und die dazugehörige Ladestation konnten unbeschädigt aufgefunden und sichergestellt werden. Nach Abschluss der kriminaltechnischen Maßnahmen wird dieser an den rechtmäßigen Eigentümer ausgehändigt. Die Ermittlungen zum Täter des Diebstahls werden weiter fortgeführt.

