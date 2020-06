Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungne für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lindern - Einbruch in Bauhof

Zwischen Freitag, 26. Juni 2020, 12.00 Uhr und Montag, 29. Juni 2020, 07.00 Uhr kam es in der Straße Mühlenberg zu einem Einbruch. Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einer Halle des Bauhofes. Aus dieser Halle entwendeten sie diverse Werkzeuge. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lindern (Tel. 05957-311) entgegen.

Molbergen - Verkehrsunfall mit lebensgefährlich verletzter Person

Am Montag, 29. Juni 2020, kam es um 10.45 Uhr an der Kreuzung der Cloppenburger Straße zur Hohen Feldstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 59-jähriger Pkw-Fahrer aus Molbergen wollte von der Hohen Feldstraße auf die Cloppenburger Straße auffahren. Hierbei übersah er einen 72-jährigen Kleinkraftradfahrer aus Cloppenburg, der in Richtung Molbergen fuhr. Es kam zum Zusammenstoß, durch den der Cloppenburger in den Straßengraben geriet und gegen einen Baum prallte. Nach der ersten Versorgung durch eine Rettungswagenbesatzung und einen Notarzt wurde der Mann mit lebensgefährlichen Verletzungen durch einen Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Der Sachschaden wird auf 5000 Euro geschätzt. Die Molberger Straße wurde bis 12.10 Uhr gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Hendrik Ebmeyer, PK

Pressestelle

Telefon: 04471/1860-103

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop

penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb

urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell