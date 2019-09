Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

Saterland/Bollingen- Verkehrsunfall mit zwei schwer verletzten Person

Am Mittwoch, den 25. September 2019, gegen 18.45 Uhr, befuhr eine 38-jährige Saterländerin mit ihrem VW die Bollinger Straße in Fahrtrichtung Strücklingen und wollte von dort nach links in die Kanalstraße abbiegen. Verkehrsbedingt musste sie zunächst den Gegenverkehr passieren lassen. Ein 86-jähriger Barßeler, der sich mit seinem PKW, Citroen dahinter befand, bemerkte dies zu spät und fuhr auf den PKW der 38-jährigen auf. Durch den Zusammenstoß wurden beide Personen schwer verletzt und ins Krankenhaus Westerstede verbracht. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 8000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Maren Otten

Telefon: (04471) 1860-104

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell