Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Fridays for Future

Am Freitag, 20. September 2019, fand übereinstimmend zu vielen weiteren Städten in Deutschland auch in Cloppenburg eine Versammlung zum Thema "Fridays for Future" statt. Etwa 600 Teilnehmer/-innen trafen sich gegen 10.00 Uhr am Bahnhof und zogen zu Fuß durch die Innenstadt bis zum Rathaus, wo sie gegen 11.30 Uhr eintrafen. Der Fußmarsch wurde durch die Polizei begleitet, die einen friedlichen und störungsfreien Verlauf attestiert. Hierzu trug auch das rücksichtsvolle Verhalten der Verkehrs- und Versammlungsteilnehmer bei.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Maren Otten

Telefon: (04471) 1860-104

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell