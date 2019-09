Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Damme - Verkehrsunfall

Am Donnerstag, 20 September, um 17.44 Uhr, befuhr ein 29-Jähriger aus Damme die Rottinghauser Straße und wollte hier mit seinem Pkw wenden. Dabei übersah er eine 53-jährige Fahrradfahrerin aus Damme, die mit ihrem Pedelec den Radweg befuhr. Es kam zu Zusammenstoß, bei dem die Fahrradfahrerin stürzte und sich am Kopf verletzte. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle, ohne sich um die Verletzte zu kümmern. Der Fahrer konnte jedoch wenig später ermittelt werden. Bei der anschließenden Kontrolle des 29-jährigen Dammers wurde festgestellt, dass dieser nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet und ein Strafverfahren eingeleitet. Die Höhe möglicher Sachschäden ist derzeit nicht bekannt.

Lohne - Kennzeichendiebstahl

In der Zeit von Donnerstag, 19. September 2019, 18.00 Uhr, bis Freitag, 20. September 2019, 03.00 Uhr, entwendeten unbekannte Täter die amtlichen Kennzeichen VEC-PY 183 eines VW Golf, welcher auf einem Parkplatz an der Brandstraße geparkt war. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Tel. 04442/93160) entgegen.

Vechta - Verkehrsunfall

Am Donnerstag, 19. September 2019, 16.41 Uhr, befuhr ein 18-Jähriger aus Goldenstedt mit seinem Kleinkraftrad die Straße Holzhausen in Fahrtrichtung L881 und überholte einen anderen Verkehrsteilnehmer im Kurvenbereich. Aufgrund eines entgegenkommenden Pkw musste der 18-Jährige nach links auf den dortigen Fußweg ausweichen und überfuhr ein Verkehrszeichen. Anschließend verlor er die Kontrolle über sein Kleinkraftrad und kam auf einer Grünfläche zum Liegen. Der Goldenstedter wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Schaden beläuft sich auf 5000 Euro.

Steinfeld - Tageswohnungseinbruch

Am 19. September 2019 brachen unbekannte Täter gegen 13.08 Uhr in ein Wohnhaus an der Friedenstraße ein. Entwendet wurde offensichtlich nichts, da die Alarmanlage auslöste. Daraufhin ließen die Unbekannten von einer weiteren Tatbegehung ab. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Steinfeld (Tel. 05492/2533) entgegen.

Vechta - Fahren unter Drogeneinfluss

Am 19. September 2019 befuhr ein 23-jähriger Vechtaer gegen 16.20 Uhr mit seinem Pkw die Oldenburger Straße, obwohl er unter Drogeneinfluss stand. Ein Drogenschnelltest wurde verweigert. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe und die Weiterfahrt wurde untersagt. Außerdem wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

Dinklage - Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

Am 19. September 2019 befuhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer gegen 16.45 Uhr mit seinem Pkw die Straße In der Bahler Heide in Richtung Bahler Straße und wollte von dort nach rechts in die Bahler Straße abbiegen. Hierbei übersah der Unbekannte eine 20-jährige Dinklagerin, die mit ihrem Fahrrad den linken Radweg stadteinwärts befuhr. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem die Fahrradfahrerin leicht verletzt wurde. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Dinklage (Tel. 04443/4666) entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Maren Otten

Telefon: (04471) 1860-104

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell