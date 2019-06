Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Cloppenburg - Altkleiderdiebe auf frischer Tat geschnappt

Am Sonntag, 02. Juni 2019, wurde der Polizei durch einen Zeugen gemeldet, dass sich verdächtige Personen an einem Altkleidercontainer an der Cappelner Straße zu schaffen machen würden. Vor Ort stellten die Beamten vier männliche und weibliche Personen im Alter zwischen 18 und 46 Jahren fest, die allesamt aus Molbergen stammen. Diese waren dabei Kleidungsstücke aus dem Container zu stehlen und in ihren Pkw zu laden. Die Polizisten kontrollierten die Personalien und stellten sicher, dass alle Kleidungsstücke wieder in den Container geladen werden. Außerdem stellte sich heraus, dass die am Tatfahrzeug angebrachten Kennzeichen zu einem anderen Fahrzeug gehörten. Daher wurde neben der Strafanzeige wegen des Verdachtes des schweren Diebstahls noch eine Anzeige wegen des Verdachtes der Urkundenfälschung eingeleitet. Die vier Tatverdächtigen wurden nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Cloppenburg - Dieseldiebstahl

Zwischen Freitag, 31. Mai 2019, und Montag, 03. Juni 2019, kam es durch bislang unbekannte Täter am Industriezubringer zum Diebstahl von mehreren hundert Litern Diesel. Die Täter entfernten von zwei Lkw die Tankdeckel und zapften den Kraftstoff ab. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

Lindern - Pkw beschädigt

Zwischen Samstag, 01. Juni 2019, 13.00 Uhr, und Sonntag, 02. Juni 2019, 12.00 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Täter einen Opel Corsa, der in der Kirchstraße geparkt war. Es entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lindern (Tel. 05957-311) entgegen.

Molbergen - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Sonntag, 02. Juni 2019, kontrollierten um 20.20 Uhr Polizeibeamte eine 55-jährige Pkw-Fahrerin aus Grönheim auf der Straße Grönheimer Feld. Hierbei stellten sie bei der Frau einen Atemalkoholwert von 2,02 Promille fest. Daher wurde eine Blutentnahme durchgeführt, die Fahrerlaubnis sichergestellt und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Cloppenburg - Verkehrsunfall

Am Sonntag, 02. Juni 2019, kam es um 03.50 Uhr, an der Ecke Industriezubringer und Alter Emsteker Weg zu einem Verkehrsunfall. Ein 80-jähriger Pkw-Fahrer aus Emstek geriet aus bislang unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn und stieß dort frontal mit dem Wagen eines 24-jährigen Cloppenburgers zusammen. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von 15000 Euro. Glücklicherweise wurden keine Personen verletzt.

Garrel - Verkehrsunfall mit schwer verletztem Motorradfahrer

Am Sonntag, 02. Juni 2019, kam es um 12.57 Uhr auf der Friesoyther Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 21-jähriger Pkw-Fahrer aus Lohne und seine beiden Mitfahrerinnen im Alter von 20 und 40 Jahren, fuhren in Richtung Friesoythe, als dieser verkehrsbedingt halten musste. Ein dahinter fahrender 33-jähriger Motorradfahrer aus Ibbenbühren erkannte die Situation zu spät und fuhr auf den Pkw auf. Hierdurch wurde dieser schwer verletzt. Die beiden Frauen im Pkw wurden leicht verletzt. Die Höhe des Sachschadens ist unbekannt.

Lindern - Verkehrsunfall mit drei leicht verletzte Personen

Am Sonntag, 02. Juni 2019 kam es um 14.15 Uhr auf der Straße Jammertal zu einem Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen missachtete ein 81-jähriger Pkw-Fahrer aus Friesoythe, der mit seiner 79-jährigen Frau unterwegs war, die Vorfahrt eines 49-jährigen Pkw-Fahrers aus Lindern, der von seiner 46-jährigen Frau begleitet wurde. Es wurden insgesamt drei Personen leicht verletzt. An den Pkw entstand Sachschaden in Höhe von 6700 Euro.

