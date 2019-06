POL-CLP: Pressemitteilung des PK Friesoythe für den nördlichen Landkreis Cloppenburg für Sonntag, 02.06.19

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Barßel - Trunkenheit im Verkehr

Ein 50-jähriger Rhauderfehner, welcher nach weiteren Ermittlungen auch in Barßel wohnhaft ist, ist am Samstag um 14.00 h erneut mit seinem Wohnmobil an der Kirchenallee mit entwendeten Kennzeichen im öffentlichen Verkehrsraum aufgefallen, obwohl er deutlich unter Alkoholeinwirkung stand. Der 50-jährige Neu- Barßeler war bereits am Freitagabend durch einen ähnlichen Sachverhalt polizeilich in Erscheinung getreten.

Am Samstag wurde beim Beschuldigten ein Atemalkoholwert von 3,72 Promille festgestellt. Beim Verursacher wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet und durchgeführt, die Weiterfahrt wurde ihm untersagt. Der Beschuldigte ist nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Die am Wohnmobil befindlichen Kennzeichen wurden durch Beamte des Polizeikommissariats Friesoythe sichergestellt.

Bösel - Verkehrsunfallflucht

Bereits in der Freitagnacht im Zeitraum zwischen 02.00 h und 02.30 h, kam es in Bösel an der Friesoyther Straße zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person. Ein 24-jährige Böselerin wurde als Fußgängerin von einem zurzeit unbekannten PKW angefahren. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Nach ersten Ermittlungen soll es sich um ein silberfarbigen PKW gehandelt haben. Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten sich mit der Polizei in Friesoythe in Verbindung zu setzen.

