Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg - Sonntag 02.06.2019

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Mehrere Brände im Stadtgebiet In den späten Samstagabendstunden kam es zu insgesamt vier Bränden im Stadtgebiet von Cloppenburg. Um 22:53 Uhr wurde der Großleitstelle Oldenburg zunächst ein Brand einer Restmülltonne auf dem Gelände des Marktplatzes, auf dem dieses Wochenende der Juni-Markt stattfindet, gemeldet. Der Brand konnte jedoch durch Mitarbeiter des Deutschen Roten Kreuzes eigenständig gelöscht werden. Eine halbe Stunde später, gegen 23:28 Uhr, musste die Feuerwehr zu einem brennenden Holzschuppen in der Fritz-Reuter-Straße ausrücken. Trotz Löschmaßnahmen brannte der Holzschuppen vollständig aus. In der Sevelter Straße kam es gegen 23:32 zeitgleich zu weiteren Bränden. Zunächst brannte ein Müllcontainer aus Plastik und in der unmittelbaren Nachbarschaft geriet ein Caport mit Holzverschlag an einem Wohnhaus in Brand. Der einzige Bewohner des Hauses wurde mit seinen zwei Hunden rechtzeitig durch die Polizei evakuiert. Nur durch das schnelle Eingreifen der noch in der Nähe befindlichen Feuerwehr konnte ein Übergreifen des Brandes auf das Wohnhaus verhindert werden. Durch das Feuer wurde das Gebäude jedoch in Mitleidenschaft gezogen. Der Carport brannte vollständig aus. Zu Personenschäden ist es bei den Bränden nicht gekommen. Der Sachschaden beläuft sich geschätzt auf insgesamt ca. 26.000 Euro. Die Feuerwehr war mit 40 Einsatzkräften und sieben Fahrzeugen im Einsatz. In allen vier Fällen besteht aufgrund der zeitlichen und örtlichen Nähe der Brände derzeit der Verdacht, dass es sich um Brandstiftungen handelt. Die Polizei war mit starken Kräften im Einsatz und hat bereits in der Nacht umfangreiche Fahndungsmaßnahmen ergriffen. Die Ermittlungen dauern an. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen. Löningen - Körperverletzung In der Nacht von Samstag, 01.06.2019 auf Sonntag, 02.06.2019 kam es gegen 02:20 Uhr auf einer privaten Feierlichkeit im Strohenweg zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei alkoholisierten Männern. Der genaue Hergang ist zum jetzigen Zeitpunkt unklar, jedoch musste das 44-jährige Opfer mit leichten Verletzungen durch eine Rettungswagenbesatzung in das Krankenhaus Löningen verbracht werden. Cloppenburg - Diebstahl aus Wohnung - Zeugenaufruf Ein unbekannter Täter verschaffte sich Samstag, zwischen 01:00 Uhr und 10:45 Uhr, durch ein defektes Garagentor Zugang in ein Einfamilienhaus in der Bernhard-Letterhaus-Straße in Cloppenburg und entwendete aus der Küche diverse Wertgegenstände. Anschließend flüchtete der Täter. Teile des Diebesgutes konnten auf einem Spielplatz im Nahbereich des Wohnhauses aufgefunden werden. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 1500 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471-1860115 entgegen. Emstek / Halen - Sachbeschädigung an Kfz Zu einer Sachbeschädigung an einem Minibagger kam es zwischen Freitag, 18 Uhr und Samstag, 08:30 Uhr. Ein bislang unbekannter Täter warf mit einem Schotterstein die rechte Seitenscheibe des Baggers ein, der auf einem nicht öffentlichen Bereich eines Badesees an der Hauptstraße in Emstek / Halen geparkt stand. Die Höhe des Sachschadens liegt bei 300 Euro. Garrel - Fahren ohne Fahrerlaubnis Ein 26-jähriger Mann aus Garrel befuhr am Samstag gegen 12:50 Uhr mit seinem Pkw VW Touran die Einsteinstraße in Garrel, obwohl er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Der von ihm benutzte Pkw war zudem nicht zugelassen und somit weder versichert noch versteuert. An diesem nicht zugelassenen Pkw waren keine Kennzeichen angebracht. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Garrel - Verkehrsunfallflucht Am Samstag, um 14:45 Uhr, beschädigte eine 64-Jährige aus Bösel mit ihrem Pkw beim Ausparken den geparkten Pkw eines 25-jährigen Mannes aus Garrel. Nach dem Zusammenstoß setzte die Böselerin ihre Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Ein Zeuge beobachtete den Vorfall und setzte den Geschädigten über den Schaden in Kenntnis, woraufhin dieser Anzeige bei der Polizei erstattete. Die Polizei konnte durch die Hinweise die Unfallverursacherin ermitteln. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Lindern - Verkehrsunfallflucht / Trunkenheit im Verkehr Nicht mehr fahrtüchtig war ein 34-jähriger polnischer Staatsangehöriger, der mit seinem VW Crafter auf der Werlter Straße in Lindern unterwegs war. Der Mann wollte seinen Klein-Lkw auf der Werlter Straße wenden und stieß beim Rückwärtsfahren gegen einen Baum. Danach entfernte er sich vom Unfallort, konnte aber von aufmerksamen Zeugen beobachtet und verfolgt werden. Auf dem Schützenplatz konnte der Fahrzeugführer durch Beamte der Polizei Löningen kontrolliert werden. Bei der Kontrolle stellten die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft fest. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 1,65 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und es wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

