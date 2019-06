Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des PK Friesoythe für den nördlichen Landkreis Cloppenburg für Samstag, 01.06.19

Cloppenburg/Vechta (ots)

Pressemitteilung des Polizeikommissariats Friesoythe für den 01.06.19

Friesoythe - Trunkenheit im Verkehr

Am Freitagabend um 19.55 h wurde in Friesoythe, Am Friesoyther Kanal I, eine männliche Person festgestellt, welche einen PKW im öffentlichen Verkehrsraum führte, obwohl er deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Beim 51-jährigen Friesoyther wurde eine Blutentnahme angeordnet und durchgeführt. Die gemessene Atemalkoholkonzentration betrug 1,72 Promille. Ein Strafverfahren wurde gegen den Friesoyther eingeleitet.

Saterland -Fahren unter Einfluss von Betäubungsmitteln

Am Freitag um 17.15 h, wurde ein 20-jähriger Westoverledinger im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle überprüft. Hierbei wurde festgestellt, dass er unter Betäubungsmitteleinfluss stand, ein durchgeführter Test war positiv. Beim Betroffenen wurde eine Blutentnahme im Krankenhaus durchgeführt. Gegen ihn wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Barßel - Verkehrsunfallflucht mit Trunkenheit im Verkehr, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Urkundenfälschung

Am Freitagabend um 19.05 h, wurde durch Zeugen ein Wohnmobilfahrer dabei beobachtet, wie dieser beim Wenden in einem Nebenweg des Mühlenweges gegen eine Leitplanke stieß. Der 50-jährige Ostrhauderfehner wurde durch eine Streifenwagenbesatzung des PK Friesoythe im Nahbereich angetroffen. Beim Beschuldigten wurde festgestellt, dass er erheblich unter Alkholeinfluss stand. (AAK: 3,39 Promille). Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet und durchgeführt. Der Beschuldigte ist nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Ferner wurde festgestellt, dass die Kennzeichen am Wohnmobil einen Tag zuvor in Barßel entwendet wurden und nicht zum Fahrzeug passten. Gegen den Beschuldigten wurden diverse Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Saterland - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Freitag um 16.45 h wurde ein 15-jähriger Jugendlicher aus Surwold an der Sater Landstraße kontrolliert. Der Jugendliche führte ein Kleinkraftrad im öffentlichen Verkehrsraum, obwohl er lediglich im Besitz einer Mofaprüfbescheinigung war. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

Rückfragen bitte an:



Polizeikommissariat Friesoythe

PHK Trippner

Telefon: 04491/93160

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell