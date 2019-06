Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Nachtragsmeldungen für den Südkreis Cloppenburg(31.05.19)

Essen (OL) - Sachbeschädigung an Kfz

Im Zeitraum vom 30.05.19/12:00 Uhr bis zum 31.05.19/08:00 Uhr, beschädigt ein bislang unbekannter Täter in der Lange Straße in 49632 Essen einen PKW/Ford Kuga. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Essen (OL) unter der Telefonnummer 05434-3955 in Verbindung zu setzen.

Essen (OL) - Verkehrsunfallflucht

Am 31.05.2019, im Zeitraum von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr, wurde ein auf dem Parkplatz hinter dem Rathaus, August-Meyer-Straße in 49632 Essen (OL), ordnungsgemäß abgestellter PKW von einem derzeit unbekannten Verkehrsteilnehmer an der linken Fahrzeugseite beschädigt. Danach verließ der Verursacher(/-in) unerlaubt die Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Essen (OL) unter der Telefonnummer 05434-3955 in Verbindung zu setzen.

