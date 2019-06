Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für das Polizeikommissariat Vechta vom 02.06.2019

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta/Langförden - Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person

Am Samstag, dem 01.06.19 gegen 11:45 Uhr kam es auf der Bundesstraße 69 in Langförden zu einem Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten Kradfahrer. Eine 79-jährige Frau aus Langförden beabsichtigte mit ihrem Pkw vom Wachholderweg nach links auf die Bundesstraße einzubiegen. Dabei übersah sie einen 39-jährigen Kradfahrer aus Goldenstedt, der in Richtung Schneiderkrug unterwegs war. Es kam zu einem Zusammenstoß, bei dem der Kradfahrer schwer verletzt wurde. Die Bundestraße wurde in Höhe der Unfallstelle für ca. 45 Minuten voll gesperrt. Der Motorradfahrer wurde mit einem Rettungswagen in das Marienhospital Vechta verbracht. An beiden Fahrzeugen entstanden Totalschäden.

Vechta - Verkehrsunfall mit Kradfahrer

Am Sa., 01.06.2019, gg. 12.55 h hielt ein 64-jähriger Taxifahrer auf dem Visbeker Damm in Bergstrup zunächst am rechten Fahrbahnrand an, um Fahrgäste aussteigen zu lassen. Als er dann wieder anfuhr und auf der Fahrbahn wenden wollte, übersah er einen entgegenkommenden 59-jährigen Kradfahrer aus Vechta. Es kam zu einer Kollision der Fahrzeuge, wobei diese beschädigt wurden. Der Kradfahrer blieb unverletzt. Sachschaden ca. 2000 Euro.

Vechta - Trunkenheit im Verkehr

Am Samstag, 01.06.2019, gegen 20:15 Uhr, wurde eine Streifenbesatzung an der Kreuzung Ravensberger Straße/Füchteler Straße auf eine blutüberströmte Person aufmerksam gemacht. Passanten halfen einem 25-jährigen, der offensichtlich zuvor gestürzt war und sich verletzt hatte. Nachdem dem Verletzten wieder auf die Beine geholfen wurde, setzte dieser sich auf sein Fahrrad und fuhr los. Er wurde von den Passanten jedoch sofort wieder aufgehalten, da er stark blutete und sehr unsicher fuhr. Die Beamten stellten bei dem Radfahrer eine starke Alkoholisierung fest. Ein Atemalkoholtest ergab 2,37 Promille. Neben der Behandlung im Krankenhaus wurde ihm noch eine Blutprobe entnommen. Den Radfahrer erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Lohne-Märschendorf - Erste Körperverletzung

Am Sonntagmorgen, den 02.06.2019, gegen 0:30 Uhr, kam es auf dem Schützenfest Bokern-Märschendorf aus bislang unbekannten Gründen zu einer Körperverletzung, begangen durch eine Gruppe von 4-5 Heranwachsenden. Opfer waren drei Jugendliche aus Bakum, die von mehreren Personen aus der Gruppe geschlagen wurden. Wer Täterhinweise geben oder etwas zum Sachverhalt sagen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Lohne (04442/93160) zu melden.

Lohne-Märschendorf - Zweite Körperverletzung

Am Sonntagmorgen, den 02.06.2019, um 03.12 Uhr, wurde eine größere Schlägerei auf dem Schützenplatz in Märschendorf auf dem dortigen Schützenfest gemeldet. Auf dem Schützenplatz wurden zwei verletzte Personen, ein 18-jähriger und ein 17-jähriger aus Bakum, angetroffen, die durch Schläge leicht verletzt worden waren. Der 18-jährige wurde mit einem RTW dem Krankenhaus Lohne zugeführt. Nach Angaben der Verletzten und von Zeugen wurden die beiden Verletzten von mindestens fünf Südeuropäern grundlos zusammengeschlagen. Die Täter konnten nicht mehr angetroffen werden. Wer Hinweise auf die Täter geben kann, möge sich bitte bei der Polizei in Lohne (Telefon 04442/93160) melden.

Steinfeld - Einbruch in Lagerhalle

Am 02.06.2019 zwischen 0:45 Uhr und 1:05 Uhr drangen bislang unbekannte Täter in Steinfeld, Handorfer Straße, in eine Lagerhalle des Andreaswerks ein. Sie durchschlugen die Scheibe eines Eingangstores und entwendeten aus der Halle diverse Gartengeräte. Wer Hinweise auf die Täter geben kann, möge sich bitte bei der Polizei in Lohne (Telefon 04442/93160) melden.

