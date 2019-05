Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

Bockhorst-Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

Am Dienstag, den 28. Mai 2019, um 11.15 Uhr, kam es auf der Bundesstraße 401 in Höhe Bockhorst zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 75-jähriger Fahrzeugführer aus Westoverledingen befuhr mit seinem PKW, Mercedes die Bundesstraße 401 in Richtung Oldenburg und überholte dort mehrere Fahrzeuge. Als er sich bereits im Überholvorgang befand, scherte ein weiterer PKW zum Überholen aus. Hierbei soll es sich um einen silbergrauen PKW gehandelt haben. Es kam zum seitlichen Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der Fahrzeugführer des silbergrauen Pkw setzte seine Fahrt fort. Am Mercedes entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Friesoythe (Tel. 04491-93160) in Verbindung zu setzen.

