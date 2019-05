Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldung der PI Cloppenburg/Vechta für den Bereich Cloppenburg und des Südkreises vom 11.-12.05.2019

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lastrup - Sachbeschädigung an PKW/Zeugenaufruf Am Samstag, den 11.05.2019 zwischen 02:00 Uhr und 03:00 Uhr wurde in der Straße Pflochmoor der PKW eines 20-jährigen Löningers beschädigt. Dieser hatte sein Fahrzeug dort nach einer Party stehen gelassen. Am Folgetag stellte er Dellen auf dem Dach und auf der Motorhaube fest. Vermutlich sind unbekannte Täter auf den PKW geklettert und auf diesem herumgesprungen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Lastrup unter der Telefonnummer 04472/8429 in Verbindung zu setzen. Molbergen - Fahren ohne Fahrerlaubnis Am Samstagmorgen, 11.05.2019, um 10:35 Uhr kontrollierten Beamte der Polizei Cloppenburg auf der Cloppenburger Straße ein landwirtschaftliches Gespann (Trecker mit Anhänger). Der 30-jährige Fahrer aus dem Saterland hatte sechs Paletten Ziegelsteine geladen. Somit erfüllte die Fahrt keinen land- bzw. forstwirtschaftlichen Zweck und der Fahrer fuhr ohne erforderliche Fahrerlaubnis. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde gegen ihn eingeleitet und ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Garrel - Verkehrsunfall mit drei schwerverletzten Personen Am Samstag, den 11.05.2019 gegen 16:40 Uhr kam es auf der Garreler Straße zu einem schweren Verkehrsunfall mit drei schwerverletzten Personen. Ein 21-jähriger Emsteker befuhr mit seinem PKW die Garreler Straße aus Cloppenburg kommend und beabsichtigte nach links in die Straße Lindenallee in Richtung Falkenberg einzubiegen. Hierbei übersieht er den entgegenkommenden PKW eines 25-jährigen Cappelners und es kommt zum Frontalzusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Durch die Wucht des Aufpralls wurden die beiden Fahrer sowie die 20-jährige Beifahrerin des Emstekers schwer verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Garrel - alkoholisierter Radfahrer fährt gegen geparkten PKW Ein 20-jähriger Garreler ist am Samstagabend gegen 18:25 Uhr in der Straße Zum Auetal seitlich gegen einen geparkten PKW gefahren und beschädigte dabei dessen rechten Außenspiegel. Anschließend stürzte er mit dem Fahrrad, wodurch er leicht verletzt wurde. Bei der Verkehrsunfallaufnahme stellten die Beamten dann Alkoholgeruch in der Atemluft des Radfahrers fest und sie führten einen Atemalkoholtest durch. Dieser ergab 2,33 Promille. Gegen den Garreler wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet und ihm wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Löningen - Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort Am Samstagabend, 11.05.2019, gegen 18:30 Uhr befuhr ein 32-jähriger Löninger die Angelbecker Straße stadtauswärts. In Höhe eines dortigen Verbrauchermarktes, kurz vor der Südtangente, gewährte er einem Fahrradfahrer Vorrang und hielt hierfür kurz an. Eine hinter dem Löninger fahrende Person auf einem grünen Mofa hielt ebenfalls an, versuchte dann aber, rechts an dem PKW des Löningers vorbeizufahren. Hierbei stieß er mit dem PKW zusammen und beschädigte diesen. Danach entfernte er sich vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Essen - alkoholisierter Radfahrer stürzt und verletzt sich schwer Ein 32-jähriger Essener befuhr am Samstagabend gegen 21:18 Uhr die Brookstraße in Richtung Essen und stürzte vermutlich infolge starker Alkoholeinwirkung. Bei dem Sturz zog er sich eine schwere Kopfverletzung zu. Ein Atemalkoholtest ergab bei ihm 2,21 Promille. Gegen den Essener wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet und ihm wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen.

