POL-DH: Pressemeldung der PI Diepholz vom 06.04.2019

2 x Fahren unter Betäubungsmitteln

In Wagenfeld, Mindener Straße, befuhr am Samstag, 06.04.2019, gegen 01.20 Uhr, eine 19-jährige Frau aus Espelkamp mit ihrem PKW öffentlichen Verkehrsraum. Im Rahmen einer allgemeinen Kontrolle wurde bei der Frau die Einnahme von Betäubungsmitteln festgestellt, welches durch einen Test bestätigt wurde. Der Frau wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Am Freitag, 05.04.2019, gegen 23.15 Uhr, wurde in Barnstorf, Moorweg, ein 31-jähriger Mann aus Barnstorf mit seinen PKW fahrend angetroffen. Während der anschließenden Kontrolle wurde bei dem Mann festgestellt, daß er das Fahrzeug unter dem Einfluß von Betäubungsmitteln geführt hatte. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und die Fahrzeugschlüssel zur Verhinderung der Weiterfahrt sichergestellt.

PK Sulingen

ED aus Blumengeschäft In der Nacht von Donnerstag, 05.04.2019 19:30h - Freitag 06.04.2019 08:10 h verschafften sich bislang u.T. mittels Aufhebeln der Eingangstür Zutritt zu einem Blumengeschäft in Borstel. Aus der Kasseneinlage wurde Hartgeld im Wert von ca. 30 Euro entwendet.

Verkehrsunfallflucht Nach einer Verkehrsunfallflucht am Freitagmorgen, sucht die Polizei nach Unfallzeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können. Ein 34-jähriger Mann aus Sulingen parkte in der Zeit von 10:00 Uhr bis 10:55 Uhr seinen Pkw Volvo auf dem rückwärtigen Parkplatz des Krankenhauses Sulingen. Während seiner Abwesenheit beschädigte ein anderer Verkehrsteilnehmer beim Ein-/oder Aussteigen die Fahrertür des PKW. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Personen die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter Telefon 04271-9490 zu melden.

PK Weyhe

Diebstahl aus Transporter und versuchter Diebstahl aus Kleintransporter In der Zeit von Donnerstag den 04.04.2019, 20:30 Uhr, bis Freitag den 05.04.2019, 06:45 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Transporter in der Werrastraße in Brinkum. Die Täter entwendeten diverses Werkzeug in einem Wert von mehreren tausend Euro. Eine weitere Tat ereignete sich am Freitag, den 05.04.2019, in der Zeit von 03:30 - 11:40 Uhr in der Gottlieb-Daimler-Straße in Brinkum-Nord, als noch unbekannte Täter gewaltsam in einen Kleintransporter eindrangen. Vermutlich aufgrund nicht vorhandener Ladung wird von weiteren Tathandlungen abgesehen und der Tatort ohne Diebesgut verlassen. Zeugen, die Hinweise zu den Taten geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Weyhe unter 0421/80660 zu melden.

Diebstahl aus Transporter in Brinkum-Nord Gleich zwei Transporter wurden in der Nacht von Freitag den 05.04.2019 auf Samstag den 06.04.2019 an der Bremer Straße in Brinkum-Nord aufgebrochen. Die noch unbekannten Täter verschafften sich gewaltsam Zugang in die Transporter und entwendeten diverses Werkzeug und Arbeitskleidung in einem Wert von mehreren tausend Euro. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Weyhe unter 0421/80660 zu melden.

Sachbeschädigung an sieben Pkw In der Nacht von Freitag den 05.04.2019 auf Samstag den 06.04.2019 beschädigten unbekannte Täter in der Straße An der Brake in Lahausen bei insgesamt sieben abgestellten Fahrzeugen die Außenspiegel. Hierdurch entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro. Zeugen, die Hinweise zu den möglichen Tätern geben können, werden gebeten sich unter 0421/80660 bei der Polizei in Weyhe zu melden.

PK Syke

Syke - Trunkenheit im Verkehr, tätlicher Angriff auf Polizeibeamte, Zeugenaufruf! Eine stark alkoholisierte 56-jährige Frau aus Bruchhausen-Vilsen (AAK über 2,9 Promille) steht im Verdacht, am Morgen des 05.04.2019, im Zeitraum von etwa 7:45 Uhr bis 08:30 Uhr, mit einem VW Up von Bruchhausen-Vilsen nach Syke gefahren zu sein. Als die Frau für weitere polizeilichen Maßnahmen dem Polizeikommissariat in Syke zugeführt wird, versucht diese eine Beamtin zu schlagen und zu treten. Des Weiteren werden beide eingesetzten Beamten von der Frau aus Bruchhausen-Vilsen beleidigt. Der Führerschein der stark alkoholisierten Frau wird beschlagnahmt. Sie erwartet nun ein Strafverfahren wegen dem Verdacht der Trunkenheit im Verkehr und dem tätlichen Angriff auf Polizeibeamte. Zeugen, die im oben genannten Zeitraum, einen roten VW Up von Bruchhausen-Vilsen nach Syke haben fahren sehen, werden gebeten sich mit der Polizei in Syke unter der Telefonnummer: 04242/9690 in Verbindung zu setzten.

