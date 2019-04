Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich Cloppenburg und Südkreis vom 13.04. -14.04.2019

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lindern - Gebäudebrand

Am Sonntag, 14.04.2019, gerät ein derzeit unbewohntes Holzhaus in der Straße "Zum Kriegerdamm" gegen 01:27 Uhr aus bislang unbekannter Ursache in Brand. Das Gebäude ist durch das Feuer unbewohnbar und nahezu vollständig zerstört. Der entstandene Schaden wird auf 15.000 Euro geschätzt.

Cloppenburg - Zwei Sachbeschädigungen an Pkw

Am 12.04.2019 in der Zeit von 15.00 - 15.30 Uhr wurde der schwarze Pkw BMW des Anzeigeerstatters auf dem Hagebaumarkt-Parkplatz, Lankumer Ring 2, in Cloppenburg am Heck beschädigt. Zeugen, die Hinweise zum Vorfall geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Cloppenburg unter 04471/1860-0 zu melden.

Zu einer weiteren Sachbeschädigung an einem grauen Pkw Dacia, der in der Straße "Steinkamp" geparkt war, kam es in der Nacht von Freitag auf Samstag gegen 00:00 Uhr. Dabei wurde die Seitenscheibe des Pkw beschädigt. Hinweise nimmt auch in diesem Fall die Polizei in Cloppenburg unter 04471/1860-0 entgegen.

Cloppenburg - Trunkenheit im Verkehr

Ein 20-jähriger Cloppenburger befuhr am 13.04.2019 gegen 23:58 Uhr mit seinem Pkw die Straße "Niedriger Weg", obwohl er unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Eine durchgeführte Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von 1,73 Promille. Daraufhin wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein beschlagnahmt. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Fußgängerin

Zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung einer Fußgängerin und eines Pkw kam es am Samstag, 13.04.2019, gegen 14.15 Uhr. Eine 29-Jährige aus Cloppenburg befuhr mit ihrem Pkw die Friesoyther Straße, als eine 82-jährige Fußgängerin aus Großenkneten die Fahrbahn betrat und gegen die hintere Fahrzeugseite lief. Dabei stürzte die Dame und zog sich leichte Verletzungen zu.

