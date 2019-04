POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich Cloppenburg und Südkreis vom 12.04. -13.04.2019

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Pressemeldung für den Bereich Cloppenburg und Südkreis vom 12.04. -13.04.2019

Cloppenburg/Vechta (ots)

Emstek (Bühren/Halen) - Weiteres Motorrad entwendet

Bislang unbekannte Täter entwendeten in der Nacht zu Freitag, 12. April 2019, ein Motorrad der Marke Yamaha vom Grundstück des Geschädigten in der Caspar-Schmitz-Straße. Im gleichen Tatzeitraum kam es in der Lärchenstraße in Emstek zu einem Aufbruch eines Schuppens, aus dem ebenfalls ein Yamaha-Motorrad entwendet wurde. In beiden Fällen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Emstek (Tel. 04473/2306) entgegen.

Lastrup - PKW überschlägt sich nach Verkehrsunfall

Am 12. April 2019 kam es gegen 20:57 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Brunner Straße. Eine 17-Jährige aus dem Kreis Emsland befuhr die K298 mit einem Ackerschlepper samt zweier Anhänger und wurde von einer 19-jährigen PKW-Fahrerin aus Lindern überholt. Während des Überholvorgangs bog der Ackerschlepper nach links ab, so dass es zum Zusammenstoß mit dem Pkw kam, der sich überschlug und auf dem Dach liegenblieb. Die Fahrerin wurde dabei leicht verletzt.

Cappeln - Verkehrsunfall mit radfahrendem Kind

In der Straße "Vosshöge" kam es am 12.04.2019 gegen 10:47 Uhr zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Pkw und Fahrrades. Dabei fuhr ein 8-jähriger aus Cappeln mit seinem Rad von einem Grundstück auf die Fahrbahn, die vom 46-jährigen Pkw-Fahrer aus Cappeln befahren wurde. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem das Kind leicht verletzt wurde.

Garrel - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am 12.04.2019 kontrollierten Polizeibeamte gegen 20:05 Uhr ein 26-jähriger Audi-Fahrer in Garrel und stellten fest, dass dieser nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis war und das Fahrzeug seit über einem Jahr außer Betrieb gesetzt war. An diesem nicht versicherten Pkw waren zudem Kennzeichen angebracht, die zu einem anderen Fahrzeug gehörten. Die Kennzeichen wurden sichergestellt. Dem Fahrer des Audi wurde die Weiterfahrt untersagt, zudem wurde ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

Essen - Trunkenheit im Verkehr

Am Freitag, den 12.04.2019, stoppte eine Streife der Polizei um 15:45 Uhr einen 51-jährigen Mann aus Essen, der mit seinem Pkw die Wilhelmstraße befuhr. Der Mann stand unter dem Einfluss von Alkohol und verfügte über keine gültige Fahrerlaubnis. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,53 Promille. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Cloppenburg - Fahren unter BtM-Einfluss

Am Samstag, den 13.04.2019, kontrollieren Beamte des Einsatz- und Streifendienstes gegen 12:00 Uhr einen 21-jährigen Pkw-Führer aus dem Landkreis Leer, der mit seinem Mitsubishi die Osterstraße in Cloppenburg befährt. Es besteht der Verdacht, dass er unter dem Einfluss berauschender Mittel steht. Bei ihm kann eine geringe Menge an Betäubungsmitteln aufgefunden und beschlagnahmt werden, den Konsum räumt er ein. Ebenfalls aufgefunden und beschlagnahmt wird ein von ihm mitgeführter Schlagring. Im Folgenden wird eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittel- und Waffengesetz sowie einer Verkehrsordnungswidrigkeit wurden eingeleitet.

