POL-CLP: Pressemeldung des PK Friesoythe für den 12./13.04.2019

Bösel - Dieseldiebstahl

In der Zeit von Donnerstag, 11.04.2019, 14:30 Uhr, bis Freitag, 12.04.2019, 05:30 Uhr, entwendeten unbekannte Täter in der Korsorsstraße an einer Torfverladestelle aus mehreren Arbeitsfahrzeugen ca. 600 Liter Diesel. Personen, die Angaben zum Vorfall machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Friesoythe (Tel.: 04491/9316-0) in Verbindung zu setzen.

Barßel / Elisabethfehn - Diebstahl von Blumentöpfen

In der Zeit von Donnerstag, 11.04.2019, 20 Uhr, bis Freitag, 12.04.2019, 12:30 Uhr, entwendeten unbekannte Täter in der Mühlenstraße drei vor einem Hauseingang abgestellte bepflanzte Blumentöpfe. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Barßel (Tel.: 04499/943-0) entgegen.

Saterland / Sedelsberg - Sachbeschädigung

In der Zeit von Donnerstag, 11.04.2019, 18 Uhr, bis Freitag, 12.04.2019, 15 Uhr, haben unbekannte Täter auf dem Saterländer Lehrpfad am Moorgutsweg einen dort aufgestellten Holztipi beschädigt. Ferner wurde an einem Würfelspiel die Überdachung aus Dachschindeln beschädigt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Saterland (Tel.: 04498/2111) entgegen.

Barßel - Diebstahl von Solarleuchten

Unbekannte Täter haben am Freitag, 12.04.2019, in der Zeit von 12 Uhr bis 22:30 Uhr, in der Westmarkstraße, im Bereich zwischen IGS und Mühlenweg, aus einem Steinbeet sieben Solarleuchten mit Schmetterlingsmotiven entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Barßel (Tel.: 04499/943-0) entgegen.

Friesoythe - Täter bei versuchtem Fahrraddiebstahl gestellt

Am Freitag, den 12.04.2019, gegen 23:54 Uhr, beobachtete der Geschädigte mit seinem Bekannten aus einem Schnellrestaurant an der Huntestraße heraus, wie sich ein 17-jähriger Jugendlicher an dem Fahrrad des Geschädigten zu schaffen machte, um dieses zu entwenden. Der Besitzer des Fahrrades und sein Bekannter konnten daraufhin den 17-jährigen bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen versuchten Fahrraddiebstahls eingeleitet.

