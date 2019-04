Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des Polizeikommissariat Vechta für den Zeitraum von Freitag (12.04.2019) bis Samstag (13.04.2019)

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Verkehrsunfall mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort

Am Freitag, 12.04.2019, im Zeitraum von 15.30 Uhr - 16.45 Uhr, wurde ein auf einem Parkplatz an der Falkenrotter Straße ordnungsgemäß geparkter schwarzer Pkw Mercedes vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigt. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Am Mercedes entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2500,- Euro. Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich bei der Polizei in Vechta (Telefon: 04441 943 0) zu melden.

Steinfeld - Verkehrsunfall

Am Freitag, 12.04.2019, 12.35 Uhr, ereignete sich auf dem Ondruper Berg in Steinfeld ein Verkehrsunfall, bei dem vier Personen leicht verletzt und zwei Pkw erheblich beschädigt wurden. Eine 31-jährige Steinfelderin wollte von einer Hofzufahrt mit einem Pkw VW Golf auf die Lohner Straße nach links in Richtung Steinfeld aufbiegen. Hierbei übersah sie den Pkw VW Golf eines 31-jährigen Mühleners. Dieser befuhr die L846, aus Richtung Steinfeld kommend, in Richtung Mühlen. In seinem Fahrzeug befanden sich seine 32-jährige Ehefrau sowie deren Säugling. Bei der Kollision der Fahrzeuge wurde alle vier Personen leicht verletzt. Alle konnten nach ambulanter Behandlung aus dem Krankenhaus entlassen werden. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von etwa 11.000,- Euro. Während der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge war die Lohner Straße zeitweise komplett gesperrt.

Goldenstedt - Schlägerei

Am Samstag, 13.04.2019, 04.07 Uhr, kam es auf einer ABI-Party in einer Goldenstedter Gaststätte zu einer Schlägerei zwischen mehreren Personen. Offensichtlich gingen zwei rivalisierende Gruppen aus Visbek und Vechta aufeinander los. Wenigstens eine Person wurde leicht verletzt. Das Tatgeschehen konnte wegen der erheblichen Alkoholisierung der beteiligten Personen nicht geklärt werden, die Ermittlungen dauern an. Nach Feststellung der Personalien wurden den Beteiligten ein Platzverweis erteilt. Diesem kamen sie nur zögerlich nach. Zeugen des Vorfalles werden gebeten, ihre Beobachtungen der Polizei in Vechta (Telefon: 04441 943 0) mitzuteilen.

Vechta - Körperverletzung

Am Samstag, 13.04.2019, 03.05 Uhr, kam es in Vechta auf der Großen Straße im Bereich des Kneipenviertels zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Ein 25-jähriger Vechtaer schlug hierbei einem 36-jährigen Vechtaer grundlos mit der Faust ins Gesicht. Beim Eintreffen der Polizei versuchte sich der Täter eines Schlagringes zu entledigen, indem er diesen einem 29-jährigen Vechtaer Tatzeugen in die Jackentasche stecken wollte. Der Schlagring wurde sichergestellt. Dem 25-jährigen wurde ein Platzverweis erteilt, dem er auch kurz nachkam. Ebenso wurde gegen ihn ein Strafverfahren eingeleitet.

Kurz deshalb, weil der 25-jährige bereits nach 10 Minuten den gleichen Ort aufsuchte. Jetzt schlug er einem 50-jährigen Vechtaer ebenfalls grundlos von hinten an den Kopf. Der Mann kam zu Fall und zog sich eine Platzwunde am Kopf zu. Dem erneut ausgesprochenen Platzverweis kam der 25-jährige nunmehr nach. Ein weiteres Strafverfahren wurde eingeleitet.

Lohne - Diebstahl eines vorderen Kfz.-Kennzeichens

Im Zeitraum vom Mittwoch, 10.04.2019, 09.00 Uhr, bis Freitag, 12.04.2019, 14.00 Uhr, wurde in Lohne, Krimpenforter Berg, von einem Pkw Skoda das vordere amtliche Kennzeichen, VEC CD 93, entwendet.

Vechta - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Freitag, 12.04.2019, 08.20 Uhr, wurde in Vechta auf der Oldenburger Straße der Pkw Opel Corsa eines 38-jährigen Kosovaren angehalten und kontrolliert. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der junge Mann trotz der Begründung eines Wohnsitzes im Bundesgebiet, hier in Vechta, die Fahrerlaubnis nicht hatte umschreiben lassen. Die Weiterfahrt wurde untersagt, ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Vechta - Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz

Am Freitag, 12.04.2019, 18.10 Uhr, fiel einer Streife im Vechtaer Graskamp ein 15-jähriger Lohner mit einem Mofa auf, weil er keinen Helm trug. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass für das Fahrzeug seit dem 1.3.2019 kein Versicherungsschutz mehr bestand. Die Weiterfahrt wurde untersagt, ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Die Erziehungsberechtigen wurden in Kenntnis gesetzt.

