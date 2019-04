Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des Polizeikommissariat Vechta für den Zeitraum von Samstag (13.04.2019) bis Sonntag (14.04.2019)

Cloppenburg/Vechta (ots)

Goldenstedt - Trunkenheit im Verkehr

Am Samstag, 13.04.2019, 23.15 Uhr, befuhr ein 35-jähriger aus Goldenstedt mit seinem Pkw Ford Ka in Goldenstedt die Bahnhofstraße. Hier wurde er aufgrund seiner unsicheren Fahrweise im Rahmen einer Verkehrskontrolle angehalten. Bei der anschließenden Kontrolle wurde deutlicher Alkoholgeruch in der Atemluft des Mannes wahrgenommen. Ein daraufhin durchgeführter Test am Alkomaten ergab eine Atemalkoholkonzentration von 2,07 Promille. Die Entnahme einer Blutprobe, die Beschlagnahme seines Führerscheines sowie die Einleitung eines Strafverfahrens waren die Folge.

Vechta - Fahren ohne Fahrerlaubnis, Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz

Am Samstag, 13.04.2019, 21.00 Uhr, befuhr ein 20-jähriger aus Vechta mit seinem Roller die Driverstraße. Da er zuvor das Rotlicht einer Lichtzeichenanlage missachtet hatte, sollte er einer Kontrolle unterzogen werden. Dieses missfiel dem jungen Mann offensichtlich. Er versuchte sich durch Flucht der Kontrolle zu entziehen. Trotz eingeschaltetem Blaulicht machte er keinerlei Anstalten anzuhalten. Im Gegenteil. Ein weiteres Mal wurde das Rotlicht einer Lichtzeichenanlage missachtet und die Flucht wurde fortgesetzt. Im weiteren Verlauf fuhr er in das Waldgebiet am Immentun. Hier stürzte er allerdings. Nunmehr ging die Flucht fußläufig weiter, der Roller blieb zurück. Noch ehe die Suchmaßnahmen so richtig eingeleitet werden konnten, besann sich der Vechtaer offensichtlich und stellte sich auf der Dienststelle. Hier wurde festgestellt, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Ebenso führte er den Roller ohne Wissen des Eigentümers, was im Sinne des Strafgesetzbuches einen "Unbefugten Gebrauch eines Fahrzeuges" darstellt. Auch war der Versicherungsschutz für den Roller erloschen. Dieser wurde schließlich sichergestellt. Durch den Sturz erlitte der junge Mann leichte Verletzungen an der Schulter. Bei der fußläufigen Flucht im Waldgebiet stürzte er über einen Stacheldrahtzaun. Hierbei zog er sich diverse Schürfwunden zu. Ein Strafverfahren, in welchem die zuvor begangenen Verkehrsordnungswidrigkeiten ebenso zur Anzeige gebracht werden, wurde eingeleitet.

Dinklage - Fahren ohne Fahrerlaubnis / Verstoß Pflichtversicherungs- und Kraftfahrzeugsteuergesetz

Am Sonntag, 14.04.2019, 02.30 Uhr, befuhr ein 20-jähriger junger Mann mit seinem Pkw Peugeot in Dinklage die Drostestraße. Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle wurde er angehalten. Bei der sich anschließenden Kontrolle wurde festgestellt, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Zudem war der PKW weder zugelassen noch wurde die Kraftfahrzeugsteuer entrichtet. Was blieb war die Untersagung der Weiterfahrt sowie die Einleitung entsprechender Strafverfahren.

Vechta - Einbruchdiebstahl in Anwaltskanzlei

Vermutlich in der Nacht vom Freitag, 12.04.2019, auf Samstag, 13.03.2019, hebelten bislang unbekannte Täter in der Mühlenstraße in Vechta ein Kellerfenster auf. Durch dieses gelangten sie in die Räumlichkeiten einer Anwaltskanzlei. In dieser wurden sämtliche Räumlichkeiten durchsucht. Die Täter erlangten eine geringe Menge Bargeld sowie einige sondergeprägte Münzen. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, sollte diese der Polizei in Vechta (Telefon: 04441 9430) mitteilen.

Holdorf - Verkehrsunfall mit Sachschaden

Am Samstag, 13.04.2019, 18.40 Uhr, ereignete sich auf der Großen Straße in Holdorf ein Verkehrsunfall, als eine 53-jährige aus Bramsche ihren Pkw Kia Ceed verkehrsbedingt anhalten musste und ein 23-jähriger aus Diepholz dieses zu spät erkannte. Er fuhr mit seinem Pkw Ford Fiesta auf. Hierbei entstand an den Fahrzeugen ein Schaden von etwa 2200,- Euro.

