Essen - Bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Am 04. April 2019 befuhr ein 19-jähriger Lohner gegen 15.20 Uhr mit seinem VW Golf die Cloppenburger Straße aus Richtung Cloppenburg kommend und wollte von der Umgehungstraße nach links in Richtung Bevern abbiegen. Hierbei rutschte er auf regennasser Fahrbahn geradeaus gegen einen Ampelmasten. Der 19-Jährig wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Es entstand Sachschaden in Höhe von 5000 Euro.

Garrel - Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

Am 04. April 2019 befuhren ein 51-jähriger Wildeshauser mit seinem Skoda und ein 22-jähriger Ermker mit einem Ford Focus in genannter Reihenfolge gegen 17.55 Uhr die Thüler Straße in Richtung Ortsmitte. An der Einmündung zur Petersfelder Straße bog ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem Sattelzug in die Thüler Straße ein und geriet hierbei auf die Gegenfahrbahn. Der 51-Jährige musste eine Vollbremsung einleiten, um einen Zusammenstoß mit dem Sattelzug zu vermeiden. Der 22-Jährige bremste ebenfalls, konnte ein Auffahren auf den Pkw des 51-Jährigen jedoch nicht mehr vermeiden. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Es entstand Sachschaden in Höhe von 4000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Garrel (04474/310) entgegen.

Emstek - Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

Am 04. April 2019 kam es auf der Lange Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer befuhr gegen 18.34 Uhr mit seinem Mitsubishi Crafter, Kennzeichenfragment CLP-KR ???, die Lange Straße in Richtung Cloppenburg. Dabei beschädigte der Unbekannte einen am Fahrbahnrand geparkten Volvo. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Emstek (Tel. 04473/2306) entgegen.

Essen - Unter Alkoholeinfluss Verkehrsunfall verursacht

Am 04. April 2019 befuhr ein 57-jähriger Cloppenburger gegen 22.05 Uhr mit seinem Seat Toledo die Calhorner Straße aus Richtung Bevern kommend. In einer Linkskurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der Cloppenburger wurde hierbei leicht verletzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass er unter Alkoholeinfluss stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,69 Promille. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe und ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Es entstand Sachschaden in Höhe von 300 Euro.

