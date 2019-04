Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Eine 41-jährige Pkw-Fahrerin aus Dinklage befuhr am 04. April 2019 um 07.15 Uhr die Dinklager Straße in Richtung Innenstadt, als sie verkehrsbedingt verzögern musste. Dies erkannte ein 58-jähriger Pkw-Fahrer aus Quakenbrück, der hinter ihr fuhr, zu spät, sodass es zum Zusammenstoß kam. Hierbei wurde die Frau leicht verletzt. An den Pkw entstand Sachschaden in Höhe von 4000 Euro.

