POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich Vechta

Lohne - Fahren ohne Führerschein

Am Donnerstag, den 28.März 2019, um 14.10 Uhr befuhr eine 32jährige Lohnerin mit ihrem PKW Audi den Römanns Kamp. Bei einer Kontrolle legte die Fahrerin einen gefälschten Führerschein vor. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Vechta - Verdacht des Fahrens unter Drogeneinfluss

Der 39jährige PKW-Fahrer aus Lohne befuhr am Donnerstag, den 28. März, um 15.00 Uhr, die Diepholzer Straße. Bei einer Kontrolle legte der Lohner einen gefälschten Führerschein vor. Zudem bestand der Verdacht, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein entsprechender Drogenvortest bestätigte dies und eine Blutentnahme wurde durchgeführt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Lohne - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Radfahrerin

Am Donnerstag, den 28.März, gegen 14.00 Uhr kommt es in der Dinklager Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 44jährigen LKW-Fahrer aus Osnabrück und einem 6jährigen Radfahrer aus Lohne. Der LKW hatte die Dinklager Straße befahren und wollte nach links in den Gewerbering abbiegen. Hierbei übersah er den entgegenkommenden Radfahrer. Es kam zum Zusammenstoß, worauf der Radfahrer stürzte und sich leicht verletzte. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist zurzeit nicht bekannt.

