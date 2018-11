Kalkar-Hönnepel (ots) - In der Zeit zwischen Freitag, 20.15 Uhr, und Samstag (17. November 2018), 4.00 Uhr, hebelten unbekannte Täter in einer Ferienhaussiedlung an der Straße An der der Gracht ein Seitenfenster an einem Bungalow auf. Die Täter entwendeten einen Fernseher, eine Stereoanlage, zwei Uhren, einen Kaffeevollautomat, einen Messerblock, ein Laptop, ein Handy sowie verschiedene Schmuckstücke. Ihre Beute müssen die Täter aufgrund der Menge mit einem Fahrzeug abtransportiert haben.

Hinweise zu verdächtigen Personen und Fahrzeugen bitte an die Kripo Kleve unter Telefon 02821 5040. (ME)

