Kleve (ots) - Am Freitag (16. November 2018) zwischen 8.00 und 15.40 Uhr entwendeten unbekannte Täter an der Felix-Roeloffs-Straße ein schwarz-grünes Mountainbike der Marke Serious. Das Fahrrad stand verschlossen im Fahrradständer des Berufskollegs. Wem ist das auf dem Foto abgebildete Mountainbike aufgefallen?

Hinweise bitte an die Kripo Kleve unter Telefon 02821 5040. (ME)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/kleve

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell