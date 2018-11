Kleve (ots) - Am Donnerstag (15. November 2018) gegen 23.50 Uhr kletterten unbekannte Täter an der Tiergartenstraße über einen Zaun auf das Gelände des Tiergartens. Dort versuchten sie, in das Kassenhäuschen und in den Kiosk einzubrechen. Dies gelang ihnen nicht. Eine Überwachungskamera zeichnete drei vermummte Männer auf, die nicht näher beschrieben werden können.

Täterhinweise bitte an die Kripo Kleve unter Telefon 02821 5040. (ME)

