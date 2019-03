Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Neuenkirchen-Vörden - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 26.März 2019, um 12.10 Uhr, parkte eine 72-Jährige aus Holdorf ihr Fahrzeug, einen Audi A 4, auf dem Lidl-Parkplatz an der Hakenstraße. Als sie um 12.15 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte stellte sie fest, dass dieses zwischenzeitlich beschädigt wurde. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer war hinten links gegen den Pkw gefahren, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 800Euro zu kümmern. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Damme unter Telefon 0 54 91 / 95 00.

Bakum- Diebstahl aus Garage

Zwischen Montag, 25. März 2019, 22.00 Uhr und Dienstag, 26.März, 06.45 Uhr, wurde in der Beethovenstraße aus einer unverschlossenen Garage durch bislang unbekannte Täter ein Herrenfahrrad der Marke Hartje sowie diverse Getränke entwendet. Der Schaden beläuft sich auf etwa 640 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Bakum (04446-1637)

Lohne- Verkehrsunfallflucht

Wie der Polizei erst jetzt bekannt wurde, war es am Samstag, den 16.März 2019, zwischen 14.00 Uhr und 15.00 Uhr, in der Lindenstraße, auf dem dortigen Parkplatz des Hagebaumarktes, zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte vermutlich bei Ein/Ausparken gegen einen dort geparkten Transporter und beschädigte diesen an der linken Fahrzeugseite und entfernte sich von der Unfallstelle. Die Schadenshöhe ist zurzeit nicht bekannt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Lohne (Tel. 04442-93160 in Verbindung zu setzen.

Lohne - Verkehrsunfallflucht

Zwischen Samstag, den 23.März 2019, 22.00 Uhr und Sonntag, 23.März 2019, 11.00 Uhr, wurde in der Gartenstraße durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug ein Gartenzaun beschädigt. Die Schadenshöhe ist zurzeit nicht bekannt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Lohne (Tel. 04442-93160 in Verbindung zu setzen.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, den 26.März 2019, zwischen 16.00 Uhr und 16.30 Uhr, fuhr ein bislang unbekanntes Fahrzeug gegen den Metallpoller, auf dem Parkplatz des Pfarrheims Oythe und entfernte sich von der Unfallstelle. Die Schadenshöhe ist zurzeit nicht bekannt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta (Tel. 04471-1860) in Verbindung zu setzen.

Neuenkirchen-Vörden/ Rieste- Verkehrsunfall mit leichtverletzten Personen

Am Dienstag, den 26.März 2019, gegen 17.05 Uhr, kam es in der Landesstraße 76, Bieste-Stickteich, zu einem Verkehrsunfall. Eine 28jährige PKW-Fahrerin aus Vechta befuhr mit ihrem PKW die L76 von Vörden in Richtung Bersenbrück. Eine 28jährige PKW-Fahrerin aus Fürstenau fuhr mit ihrem PKW in entgegengesetzter Richtung und wollte nach links in die Alfhauser Straße abbiegen. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt der Vechtaranerin und es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Durch den Unfall wurden beide Verkehrsteilnehmer leicht verletzt. Die Höhe des Sachschadens ist zurzeit nicht bekannt.

Neuenkirchen-Vörden- Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Dienstag, den 26.März 2019, gegen 17.00 Uhr, kam es in der Osnabrücker Straße zu einem Verkehrsunfall. Eine 49jährige PKW-Fahrerin befährt die Osnabrücker Straße in Fahrtrichtung Vörden und will nach links in den Riester Damm abbiegen. Hier lässt sie zunächst den vorfahrtberechtigen Gegenverkehr passieren, übersieht dann aber einen 62jährigen Motorradfahrer aus Bad Zwischenahn, der die Osnabrücker Straße in entgegengesetzter Richtung befahren hatte. Als sie in den Riester Damm abbog, kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der 62jährige Motorradfahrer wurde durch den Unfall leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 6000 Euro.

