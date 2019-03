Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Nordkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

Barßel - Verkehrsunfall mit einer Verletzten

Am Mittwoch, 06. März 2019, um 13.15 Uhr stieß ein 16-jähriger Fahrradfahrer aus Barßel auf dem Rad- und Gehweg an der Langen Straße beim Passieren mit einer 59-jährigen Fußgängerin aus Barßel zusammen und brachte sie so zu Fall. Die 59-Jährige wurde hierbei leicht verletzt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit nicht bekannt.

