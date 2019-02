Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Nachtragsmeldung des PK Friesoythe

Cloppenburg/Vechta (ots)

Bösel - Brand einer Trafostation

Am 17.02.2019, gegen 11:30 Uhr, geriet in der Koppelstraße, auf dem Gelände einer Biogasanlage, aus bislang ungeklärter Ursache eine Trafostation in Brand. Das Feuer wurde durch die Freiwillige Feuerwehr Bösel gelöscht. Die Schadenshöhe kann bislang nicht genau beziffert werden. Durch den Brand der Trafostation wurde ein Kurzschluss im Stromnetz verursacht, wodurch kurzzeitig mehrere Haushalte im Bereich der Overlaher Straße ohne Strom waren. Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

