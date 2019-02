Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Goldenstedt - Verkehrsunfall

Am Mittwoch, 13. Februar 2019, 15.20 Uhr, befuhren eine 20-Jährige aus Bücken und ein 62-Jähriger aus Goldenstedt mit ihren Pkw die Vechtaer Straße in Richtung Goldenstedt. Die 20-Jährige musste in Höhe der Einmündung Hauptstraße verkehrsbedingt halten. Dies erkannte der dahinterfahrende Goldenstedter zu spät und fuhr auf. An den Fahrzeugen waren keine Schäden erkennbar. Die 20-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu.

Vechta - Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

In der Zeit von Montag, 11. Februar 2019, 23.00 Uhr, bis Dienstag, 12. Februar 2019, 06.00 Uhr, beschädigten unbekannte Täter beim Rückwärtsfahren eine Laterne auf dem Grundstück einer Tankstelle am Vardeler Weg. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Es entstand Sachschaden in Höhe von 3000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441/9430) entgegen.

